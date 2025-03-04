Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 150 человек, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и миномет, пункт управления БпЛА и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 64 845 человек. Уничтожено 383 танка, 293 боевые машины пехоты, 255 бронетранспортеров, 2127 боевых бронированных машин, 2295 автомобилей, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ
Подразделениями группировки войск «Север» провели наступательные действия. В районах Гончаровки, Гуево и других населенных пунктов нанесено поражение различным формированиям ВСУ. Отражены пять контратак противника, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Викторовка, Горналь, Замостье и других.