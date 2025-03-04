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В Брянской области обнаружили обломки американской ракеты ATACMS

Обломки ракеты в городе Сельцо обезврежены, сообщил губернатор региона Богомаз.

Источник: Аргументы и факты

В Брянской области найдены обломки ракеты ATACMS. Об этом рассказал губернатор российского региона Александр Богомаз.

«Обломки ракеты западного производства ATACMS были обнаружены в лесном массиве на территории города Сельцо Брянской области», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, снаряд был сбит системами ПВО во время одного из обстрелов со стороны украинских войск. Экспертам-взрывотехникам удалось успешно обезвредить часть ракеты, добавил губернатор Брянской области.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщал, что попытки ВСУ атаковать Брянскую область провалились. ВС РФ успешно отразили атаку.