В Брянской области обнаружили обломки американской ракеты ATACMS

В Брянской области найдены обломки ракеты ATACMS. Об этом рассказал губернатор российского региона Александр Богомаз.
«Обломки ракеты западного производства ATACMS были обнаружены в лесном массиве на территории города Сельцо Брянской области», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, снаряд был сбит системами ПВО во время одного из обстрелов со стороны украинских войск. Экспертам-взрывотехникам удалось успешно обезвредить часть ракеты, добавил губернатор Брянской области.
Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщал, что попытки ВСУ атаковать Брянскую область провалились. ВС РФ успешно отразили атаку.