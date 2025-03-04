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Пограничникам ВСУ приказывали зайти в район Рубанщины на американских БТР

Огласил приказ замначальника второго отдела пограничной комендатуры быстрого реагирования.

Источник: Аргументы и факты

Видеозаписи, снятые в приграничной Сумской области и находящиеся в распоряжении РИА Новости, свидетельствуют о том, что украинским пограничникам было предписано направиться на американских бронетранспортерах М113 в район деревни Рубанщина Суджанского района Курской области для выполнения специальных боевых задач.

Эти материалы переданы агентству хакерами из группировки RaHDIt, которые получили доступ к технике сотрудника собственной безопасности Государственной пограничной службы Украины.

На записях запечатлено доведение командования пограничного отряда до личного состава распоряжений, касающихся операций на территории Курской области. В частности, один из приказов, озвученный заместителем начальника второго отдела пограничной комендатуры быстрого реагирования, предписывает к установленному сроку принять бронетранспортер М113 с определенным бортовым номером, а затем, начиная с указанного времени и вплоть до особого распоряжения, осуществить его переброску в район Рубанщины для выполнения боевых задач, эвакуации и других мероприятий в составе экипажа.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники массово отказываются от выполнения боевых задач на территории Курской области, объясняя это проблемами со здоровьем и морально-психологическим состоянием.