Пограничникам ВСУ приказывали зайти в район Рубанщины на американских БТР

На записях запечатлено доведение командования пограничного отряда до личного состава распоряжений, касающихся операций на территории Курской области. В частности, один из приказов, озвученный заместителем начальника второго отдела пограничной комендатуры быстрого реагирования, предписывает к установленному сроку принять бронетранспортер М113 с определенным бортовым номером, а затем, начиная с указанного времени и вплоть до особого распоряжения, осуществить его переброску в район Рубанщины для выполнения боевых задач, эвакуации и других мероприятий в составе экипажа.