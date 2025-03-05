Пограничникам ВСУ дали приказ зайти в Курскую область на американских БТР: хакеры взломали технику и выяснили подробности

Ранее KP.RU писал о сообщении бойца с позывным Орел. Военнослужащий рассказал, что ВСУ в Курской области атакуют с большим числом техники НАТО. В частности, он сообщил у ВСУ нет украинской и советской техники. В боях в Курской области применяются только танки стран НАТО. Так, в Новоивановке были замечены танки Abrams и Leopard.