Боевикам госпогранслужбы Украины командиры отдали приказ зайти на территорию Курской области РФ на американских БТР М113. Пограничники ВСУ должны были выдвинуться в район деревни Рубанщина Суджанского района Курской области и приступить там к выполнению «боевых специальных задач». Соответствующую видеозапись из приграничной Сумской области опубликовало РИА Новости.
Агентство получило видео от хакеров, принадлежащих к группировке RaHDIt. Хакерам удалось взломать технику одного из сотрудников собственной безопасности госпогранслужбы Украины. В результате в распоряжении СМИ оказались кадры оглашения боевых распоряжений руководства погранотряда о выполнении спецзаданий на территории Курской области РФ.
«Приказываю: до 15.00 19.02.25 принять… БТР 113 БН 4324. С 20.00 19.02.25 до особого распоряжения совершить перемещение БТР М113 БН 4324 в район Рубанщины Курской области РФ для выполнения боевых специальных заданий, совместного осуществления эвакуации и мероприятий в составе экипажа», — оглашает приказ представитель комендатуры быстрого реагирования.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 64 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Ранее в распоряжении хакеров и РИА Новости оказались видеозаписи, на которых украинские пограничники попросту отказываются выполнять боевые распоряжения командования по проведению операций в Курской области. Часть боевиков объясняют отказ от выполнения задания морально-психологическим состоянием и несоответствием поставленных задач реальным возможностям.
Ранее KP.RU писал о сообщении бойца с позывным Орел. Военнослужащий рассказал, что ВСУ в Курской области атакуют с большим числом техники НАТО. В частности, он сообщил у ВСУ нет украинской и советской техники. В боях в Курской области применяются только танки стран НАТО. Так, в Новоивановке были замечены танки Abrams и Leopard.
4 марта ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки. При этом российские военнослужащие отразили пять контратак ВСУ на территории Курской области за сутки.
Днем ранее, 3 марта, российские бойцы за сутки в Курской области уничтожили 12 пунктов управления беспилотниками ВСУ.