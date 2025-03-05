«РВ»: военные РФ вошли в Харьковскую область из Белгородской

Войска РФ пересекли границу с Украиной и закрепляются в Харьковской области, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Армия России пересекла российско-украинскую границу в Харьковской области в районе Нехотеевки и закрепляется», — говорится в сообщении.
По данным военкоров, российские военные продвинулись у пограничного пункта пропуска «Нехотеевка», который расположен в Белгородской области.
«Здесь в Белгородском районе расположен пограничный пункт пропуска Гоптовка — Нехотеевка, далее расположена Казачья Лопань Харьковской области», — рассказали военкоры.
Гоптовка находится в 27 километрах от Харькова.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военнослужащие РФ зашли в Голубовку и продолжают двигаться к Купянску.