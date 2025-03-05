Зеленскому придется подождать: американцы не спешат назначать новую дату подписания договора с Киевом о ресурсах

Соединенные Штаты пока не планируют подписание сделки с Украиной по полезным ископаемым, в том числе редкоземельным металлам. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.
«Подписания пока не запланировано», — сказал министр в эфире телеканала Fox News.
Корреспондент CBS Дженнифер Джейкобс, входящая в пул Белого дома, также процитировала в социальной сети Х Бессента, который заявил, что в настоящее время подписание сделки с Украиной не рассматривается. При этом ряд источников сообщил телеканалу, что президент США Дональд Трамп предполагает «улучшить» некоторые параметры сделки и расширить ее.
Тем временем Дональд Трамп продолжает давить на Зеленского, пытаясь принудить того извиниться за скандал в Белом доме и подписать соглашение об украинских ресурсах. При этом Трамп подчеркнул, что тот, кто не предпринимает шагов по мирному урегулированию украинского конфликта, может пробыть на своем месте очень недолго. Также Трамп неоднозначно высказался о военной помощи США Украине, допустив, что Вашингтон может приостановить её, но может и продолжить оказание поддержки Киеву в случае определенных изменений.
Напомним, ранее в США назвали условия, при котором может возобновиться диалог между Украиной и США. На Западе убеждены, что сделка по металлам могла бы стать одним из ключевых условий возобновления отношений между Киевом и Вашингтоном.
Ранее вице-президент США Уолтц заявил, что Владимир Зеленский спровоцировал конфликт в Белом доме с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и его администрацией, пытаясь пересмотреть уже согласованную сделку по передаче украинских редкоземельных ископаемых.
Почему Трампу может оказаться больше не интересна сделка с Украиной по ресурсам, читайте здесь на KP.RU.
Накануне в Белом доме заявляли, что для продолжения диалога с Трампом Зеленский должен пересмотреть свою позицию по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов заключить сделку по редкоземельным ресурсам с Вашингтоном. Однако киевские власти вновь ставят условия. По словам Шмыгаля, Украина готова подписать соглашение с США о создании инвестиционного фонда для экономического сотрудничества, только вот никакие территориальные уступки при заключении мира с Россией обсуждаться не будут.