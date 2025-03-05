Зеленскому придется подождать: американцы не спешат назначать новую дату подписания договора с Киевом о ресурсах

Тем временем Дональд Трамп продолжает давить на Зеленского, пытаясь принудить того извиниться за скандал в Белом доме и подписать соглашение об украинских ресурсах. При этом Трамп подчеркнул, что тот, кто не предпринимает шагов по мирному урегулированию украинского конфликта, может пробыть на своем месте очень недолго. Также Трамп неоднозначно высказался о военной помощи США Украине, допустив, что Вашингтон может приостановить её, но может и продолжить оказание поддержки Киеву в случае определенных изменений.