Группировка «Центр» сорвала ротацию ВСУ на красноармейском направлении

Там отметили, что расчеты БПЛА батальона «Атлант» группировки войск «Центр» поддерживают действия штурмовых подразделений, уничтожая боевые бронированные машины украинских боевиков, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами и топливом, станции связи и наблюдательные пункты.