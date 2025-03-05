Группировка «Центр» сорвала ротацию ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов батальона «Атлант» группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ, уничтожив живую силу противника на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры боевой работы расчетов беспилотников.
«Противник на линии боевого соприкосновения организовал глубоко эшелонированную оборону и ежедневно пытался контратаковать позиции российских подразделений, используя оставшиеся резервы. В ходе боевой работы расчеты ударных дронов батальона “Атлант” 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки уничтожили живую силу ВСУ, сорвав ротацию вражеских подразделений», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что расчеты БПЛА батальона «Атлант» группировки войск «Центр» поддерживают действия штурмовых подразделений, уничтожая боевые бронированные машины украинских боевиков, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами и топливом, станции связи и наблюдательные пункты.