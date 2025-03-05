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Группировка «Центр» сорвала ротацию ВСУ на красноармейском направлении

Бойцы ВС РФ уничтожили живую силу противника, сообщили в Минобороны.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов батальона «Атлант» группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ, уничтожив живую силу противника на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры боевой работы расчетов беспилотников.

«Противник на линии боевого соприкосновения организовал глубоко эшелонированную оборону и ежедневно пытался контратаковать позиции российских подразделений, используя оставшиеся резервы. В ходе боевой работы расчеты ударных дронов батальона “Атлант” 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки уничтожили живую силу ВСУ, сорвав ротацию вражеских подразделений», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что расчеты БПЛА батальона «Атлант» группировки войск «Центр» поддерживают действия штурмовых подразделений, уничтожая боевые бронированные машины украинских боевиков, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами и топливом, станции связи и наблюдательные пункты.