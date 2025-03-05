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ВСУ использовали две ракеты при попытке атаковать российскую «Мальву»

Несмотря на полученные повреждения, «Мальва» не загорелась.

Украинские вооруженные силы нанесли удар по российской колесной самоходной артиллерийской установке 2С43 «Мальва» двумя ракетами, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Атака была проведена с использованием ракет GMLRS-M31A1 с осколочно-фугасной боевой частью и M30A1, оснащенной вольфрамовыми шариками. Первая ракета разорвалась рядом с целью, вторая поразила установку сверху.

Несмотря на полученные повреждения, «Мальва» не загорелась. Отмечается, что благодаря прочному бронированию кабины, способному выдержать попадания вольфрамовых шариков от HIMARS, установка может быть восстановлена и возвращена в строй после ремонта.

Ранее сообщалось, как пограничникам ВСУ приказывали зайти в район Рубанщины на американских БТР.