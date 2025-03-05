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Экс-депутат Заксобрания Пермского края отправится в зону СВО

Речь о Вячеславе Вахрине, который летом 2024 года был арестован Басманным судом Москвы по делу о получении особо крупной взятки.

Источник: Reuters

Экс-депутат Заксобрания Пермского края отправится в зону СВО, сообщает URA.RU.

Речь о Вячеславе Вахрине, который летом 2024 года был арестован Басманным судом Москвы по делу о получении особо крупной взятки. В тот момент он занимал пост заместителя губернатора Тюменской области. Следствие считает, что Вахрин получил взятку от главы предприятия «Специализированный застройщик “Восток Девелопмент” в виде имущественной выгоды во время приобретения квартир.

URA.RU пишет, что Следком приостановил расследование по делу в связи с тем, что Вахрин выразил желание уехать в зону СВО. Он уже отбыл и в данный момент находится на учебном полигоне. Подозреваемый в даче взятки директор предприятия также отправился в зону спецоперации.

Ранее perm.aif.ru писал, что Вахрин занял пост заместителя губернатора Тюменской области более десяти лет назад. Перед этим он возглавлял Госжилинспекцию региона, а в 2001—2006 годах был депутатом ЗС Прикамья. Брат Вахрина был осуждён за жестокое убийство девушки.