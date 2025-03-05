Экс-депутат Заксобрания Пермского края отправится в зону СВО

URA.RU пишет, что Следком приостановил расследование по делу в связи с тем, что Вахрин выразил желание уехать в зону СВО. Он уже отбыл и в данный момент находится на учебном полигоне. Подозреваемый в даче взятки директор предприятия также отправился в зону спецоперации.