Жители курского села с младенцем более полугода прятались от ВСУ в подвале

По словам женщины, её мужа расстреляли солдаты ВСУ, когда тот пошел за водой, а у нескольких ее соседей разбомбили подвалы. В результате группа людей вынуждена была жить в одном из уцелевших подвалов. Находившегося там же младенца кормили картошкой, яйцами и супом, и только вошедшие в поселок российские солдаты принесли для ребенка подходящее его возрасту детское питание и йогурты.