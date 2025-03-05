Шестеро жителей курского села Николаево-Дарьино с младенцем более полугода прятались в подвале от украинских военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одну из женщин, которой пришлось пережить эту ужасную ситуацию.
По словам женщины, её мужа расстреляли солдаты ВСУ, когда тот пошел за водой, а у нескольких ее соседей разбомбили подвалы. В результате группа людей вынуждена была жить в одном из уцелевших подвалов. Находившегося там же младенца кормили картошкой, яйцами и супом, и только вошедшие в поселок российские солдаты принесли для ребенка подходящее его возрасту детское питание и йогурты.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ разрушили церковь в поселке Погребки Курской области.
Тем временем украинские пограничники устроили мятеж в воинской части. Они протестовали против отправки в Курскую область и пожаловать своему командиру на плохое здоровье.