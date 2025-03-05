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Над территорией России ночью сбили восемь украинских беспилотников

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА над территорией Республики Крым и по одному БПЛА над территориями Курской и Брянской областей», — говорится в сообщении.