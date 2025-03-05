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Три вражеских беспилотника сбили над Крымом за ночь

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО России уничтожили три украинских беспилотника над территорией Республики Крым.

Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Всего за ночь российские военные устранили восемь дронов противника, которые предприняли попытку атаковать регионы России.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что бойцы 11 батальона «Барс-Крым» во время выполнения боевых задач командования Черноморского флота сбили из стрелкового оружия украинский беспилотник.

«МК в Крыму» писал, что по поручению главы региона несколько инженеров за несколько месяцев разработали «СуперРЭБ», который уже поставлен на боевое дежурство.