Три вражеских беспилотника сбили над Крымом за ночь

Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Всего за ночь российские военные устранили восемь дронов противника, которые предприняли попытку атаковать регионы России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что бойцы 11 батальона «Барс-Крым» во время выполнения боевых задач командования Черноморского флота сбили из стрелкового оружия украинский беспилотник.
«МК в Крыму» писал, что по поручению главы региона несколько инженеров за несколько месяцев разработали «СуперРЭБ», который уже поставлен на боевое дежурство.