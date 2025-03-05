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В Арзамасе простятся с погибшим на СВО Александром Тиселиным

В Арзамасе пройдут церемонии прощания с Александром Тиселиным, погибшим в ходе специальной военной операции.

Источник: РИА "Новости"

О трагической новости сообщили его родные в социальных сетях. Прощание с бойцом состоится 5 марта в зале на улице Володарского, рядом с Тихвинским кладбищем. Начало — в 19:00. На следующий день, 6 марта, с 10:30 до 11:20 пройдет прощальный час, затем в 11:30 состоится траурный митинг. Отпевание пройдет в полдень во Владимирской церкви. Похоронят Александра Тиселина на Троицком кладбище.

Ранее в Нижнем Новгороде посмертно наградили погибшего на СВО Валерия Татаринова. Его семье вручили орден Мужества.