В Арзамасе простятся с погибшим на СВО Александром Тиселиным

О трагической новости сообщили его родные в социальных сетях. Прощание с бойцом состоится 5 марта в зале на улице Володарского, рядом с Тихвинским кладбищем. Начало — в 19:00. На следующий день, 6 марта, с 10:30 до 11:20 пройдет прощальный час, затем в 11:30 состоится траурный митинг. Отпевание пройдет в полдень во Владимирской церкви. Похоронят Александра Тиселина на Троицком кладбище.