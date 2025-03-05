6 марта в Урюпинске проводят в последний путь героя СВО Александра Петрушова

Как сообщает администрация Урюпинска, 6 марта местные жители простятся со своим земляком, рядовым Александром Петрушовым, который служил наводчиком-оператором в мотострелковом отделении.
Александр родился и вырос в Урюпинске, окончил среднюю школу № 6, а затем получил профессию автомеханика.
Он отслужил срочную службу в армии в пограничных войсках на границе с Арменией и Турцией, после чего работал водителем-дальнобойщиком.
В жизни Александр Петрушов всегда был настоящим мужчиной, заботливым и любящим мужем и отцом.
С первых дней специальной военной операции он участвовал в доставке гуманитарных грузов. В 2024 году принял решение заключить контракт и отправился защищать интересы России.
Александр Петрушов погиб 4 января 2025 года в возрасте 39 лет. У него остались мама, жена и дети.
Прощание с Александром Петрушовым состоится 6 марта. В 12.30 пройдет отпевание в Покровском храме, в 13.00 начнется траурная церемония в сквере Павших Борцов, а захоронение состоится в хуторе Попов.
«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.