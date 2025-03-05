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Житель Новосибирской области вычислил и уничтожил танк Leopard в зоне СВО

Мужчина сделал два попадания в объект.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Житель села Марусино Новосибирской области вычислил и уничтожил вражеский танк Leopard в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации Криводановского сельсовета со ссылкой на Минобороны РФ.

— Наш земляк из Марусино, оператор дрона, продемонстрировал не только мастерство, но и невероятное мужество, успешно вычислив и уничтожив танк Leopard в зоне специальной военной операции! Безмерно гордимся! — сообщают в администрации муниципалитета.

Мужчина выстрелил в объект два раза, со второго попадания танк уже загорелся.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирский боец СВО, потерявший ногу, выучился на оператора дронов. Мужчина планирует стать инструктором.