Житель Новосибирской области вычислил и уничтожил танк Leopard в зоне СВО

Житель села Марусино Новосибирской области вычислил и уничтожил вражеский танк Leopard в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации Криводановского сельсовета со ссылкой на Минобороны РФ.
— Наш земляк из Марусино, оператор дрона, продемонстрировал не только мастерство, но и невероятное мужество, успешно вычислив и уничтожив танк Leopard в зоне специальной военной операции! Безмерно гордимся! — сообщают в администрации муниципалитета.
Мужчина выстрелил в объект два раза, со второго попадания танк уже загорелся.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирский боец СВО, потерявший ногу, выучился на оператора дронов. Мужчина планирует стать инструктором.