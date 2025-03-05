Житель Новосибирской области вычислил и уничтожил танк Leopard в зоне СВО

— Наш земляк из Марусино, оператор дрона, продемонстрировал не только мастерство, но и невероятное мужество, успешно вычислив и уничтожив танк Leopard в зоне специальной военной операции! Безмерно гордимся! — сообщают в администрации муниципалитета.