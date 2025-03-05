В Башкирии утвердили порядок бесплатного проезда для детей участников СВО.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении «Башинформа», дети участников СВО на период с 1 сентября по 30 июня получат электронные проездные билеты (они могут быть реализованы в виде карты школьника, единой транспортной карты «Алга» или на банковской карте «Мир»). Воспользоваться ими можно в городском общественном транспорте или на пригородных маршрутах. Для обеспечения бесплатного проезда образовательные учреждения должны направить в муниципалитеты соответствующие заявки. Далее список детей с заявлениями и приложением копий документов (паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении, справка из военкомата и др.) направляется в Башкирский регистр социальных карт.