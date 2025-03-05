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Потери ВСУ в зоне группировки войск «Центр» составили до 600 военных

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне группировки войск «Центр» составили до 600 военнослужащих и 5 боевых машин пехоты. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Зверево, Котлино, Успеновка, Удачное, Елизаветовка, Петровское, Димитров, Миролюбовка, Алексеевка, Зеленое и Срибное Донецкой Народной Республики», — сказали в ведомстве.

По данным МО РФ, противник потерял до 600 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, включая четыре боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и три боевые бронированные машины MaxxPro производства США, а также два артиллерийских орудия.