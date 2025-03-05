«Подразделения группировки войск “Восток” в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.
Подразделения группировки, добавили там, за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Камышеваха, Богатырь, Федоровка, Искра, Днепроэнергия, Новополь, Бурлацкое Донецкой Народной Республики, Январское Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.
За прошедшие сутки, отметили в российском министерстве, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе установки Paladin производства США и Krab польского производства.