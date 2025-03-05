Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока»

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лобановка, Казачья Лопань, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке военного ведомства.