«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лобановка, Казачья Лопань, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке военного ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока»
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ.