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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лобановка, Казачья Лопань, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке военного ведомства.