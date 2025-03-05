ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригадтеробороны в районах населенных пунктов Пятихатки Новоданиловка, Щербаки, Лукьяновское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Днепровское и Львово Херсонской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.