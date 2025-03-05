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Максим Останин рассказал о своем возможном участии в СВО

Заместитель мэра Новосибирска Максим Останин прояснил информацию о его скором отъезде в зону СВО, о чем с конца 2024 года сообщали СМИ и знающие его лично люди.

Ранее один из основателей добровольческого отряда БАРС «Орион» Андрей Панферов подтвердил, что Останин действительно высказывал желание присоединиться к отряду, но добавил, что для этого требуется, как минимум, согласование с его непосредственным руководством.

Теперь сам Максим Останин опроверг все слухи о том, что он покидает Новосибирск — по его словам, менять свой рабочий график или место работы в ближайшее время он не будет.

Ранее Максим Останин оказался в центре скандала, связанного с его прежним местом работы — министерством промышленности и торговли, где в конце 2024 года прошли обыски у ряда сотрудников. Предполагается, что они связаны с расследованием дела о превышении должностных полномочий, в ходе которого двое высокопрофильных руководителей министерства были заключены под стражу.