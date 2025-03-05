«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Плещеевка, Шевченко, Дылеевка, Крымское, Северск, Александрополь, Миньковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в ведомстве.
За сутки ВСУ в зоне группировки войск «Юг» потеряли до 245 военных
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне группировки войск «Юг» за сутки составили до 245 военных, сообщили в Минобороны РФ.