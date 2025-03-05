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ВС России поразили штаб нацформирования «Кракен»

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские войска в течение суток поразили нефтебазу, обеспечивающую горючим подразделения ВСУ, место базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также штаб националистического формирования «Кракен», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ, штабу националистического формирования “Кракен”, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 150 районах», — говорится в сообщении.

Средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 51 беспилотник самолетного типа, добавили в министерстве.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 318 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 989 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 455 единиц специальной военной автомобильной техники.