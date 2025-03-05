ВС России поразили штаб нацформирования «Кракен»

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ, штабу националистического формирования “Кракен”, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 150 районах», — говорится в сообщении.