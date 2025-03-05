ВС РФ освободили село в ДНР
Подразделения группировки «Восток» в результате активных и решительных действий взяли под контроль населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики.
Группировка «Север» противостоит врагу на Харьковском направлении
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам и двум пограничным отрядам противника в районах населенных пунктов Лобановка, Казачья Лопань, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки ударили по пяти механизированным бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов в Харьковской области, ДНР, ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
Потери украинской стороны в живой силе превысили 200 боевиков. Также ВС РФ уничтожили: шесть пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три склада боеприпасов.
«Южная» группировка заняла выгодные рубежи
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ за сутки достигли 245 человек. Также российские военнослужащие уничтожили два автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Подразделения «Центра» продвинулись вперед
Подразделения «Центральной» группировки поразили 12 бригад и штурмовой полк противника в районах 13 населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 600 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, а также два артиллерийских орудия.
Бойцы «Востока» продавили оборону противника
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку противника в районах семи населенных пунктов ДНР, села Январского Днепропетровской области и города Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ составили порядка 175 боевиков. Также противник лишился танка, боевой бронированной машины, четырех автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.
Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения «Днепра» нанесли поражение десяти бригадам противника в районах населенных пунктов Пятихатки, Новоданиловка, Щербаки, Лукьяновское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Днепровское и Львово Херсонской области.
«ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления БПЛА, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ, штабу националистического формирования «Кракен», а также скоплениям живой силы и техники формирований ВСУ и иностранных наёмников в 150 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- шесть управляемых авиационных бомб JDAM;
- 51 БПЛА самолетного типа.