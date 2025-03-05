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Главное из брифинга Минобороны 5 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 5 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в ДНР

Подразделения группировки «Восток» в результате активных и решительных действий взяли под контроль населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Север» противостоит врагу на Харьковском направлении

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам и двум пограничным отрядам противника в районах населенных пунктов Лобановка, Казачья Лопань, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки ударили по пяти механизированным бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов в Харьковской области, ДНР, ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

Потери украинской стороны в живой силе превысили 200 боевиков. Также ВС РФ уничтожили: шесть пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три склада боеприпасов.

«Южная» группировка заняла выгодные рубежи

Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ за сутки достигли 245 человек. Также российские военнослужащие уничтожили два автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Подразделения «Центра» продвинулись вперед

Подразделения «Центральной» группировки поразили 12 бригад и штурмовой полк противника в районах 13 населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 600 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, а также два артиллерийских орудия.

Бойцы «Востока» продавили оборону противника

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку противника в районах семи населенных пунктов ДНР, села Январского Днепропетровской области и города Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ составили порядка 175 боевиков. Также противник лишился танка, боевой бронированной машины, четырех автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.

Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях

Подразделения «Днепра» нанесли поражение десяти бригадам противника в районах населенных пунктов Пятихатки, Новоданиловка, Щербаки, Лукьяновское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Днепровское и Львово Херсонской области.

«ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления БПЛА, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ, штабу националистического формирования «Кракен», а также скоплениям живой силы и техники формирований ВСУ и иностранных наёмников в 150 районах.

Российские средства ПВО в течение суток сбили:

  • шесть управляемых авиационных бомб JDAM;
  • 51 БПЛА самолетного типа.