Главное из брифинга Минобороны 5 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления БПЛА, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ, штабу националистического формирования «Кракен», а также скоплениям живой силы и техники формирований ВСУ и иностранных наёмников в 150 районах.