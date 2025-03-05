С участниками СВО Андреем Гавриловым и Станиславом Вальтером простились в Волгоградской области

Сразу двоих погибших в зоне специальной военной операции на Украине земляков проводили в последний путь 5 марта жители Волгоградской области в Камышине. Похоронили Андрея Гаврилова и Станислава Вальтера со всеми воинскими почестями, сообщили в администрации города.