Завод в Ростовской области восстанавливает производство после атаки БПЛА

Совладелец завода Олег Ной рассказал, что все обязательства по контрактам и предзаказам сейчас выполняются, а предприятие загружено на 100%. Коллектив и оборудование сохранили. Также поступили дополнительные инвестиции на восстановление и увеличение объемов производства.