Завод в Ростовской области восстанавливает производство после атаки БПЛА

Завод фильтровального оборудования в Ростовской области, получивший ущерб от пожара после атаки БПЛА в начале января, успешно восстанавливает объемы производства. Об этом сообщает пресс-служба донского Агентства инвестиционного развития.
Совладелец завода Олег Ной рассказал, что все обязательства по контрактам и предзаказам сейчас выполняются, а предприятие загружено на 100%. Коллектив и оборудование сохранили. Также поступили дополнительные инвестиции на восстановление и увеличение объемов производства.
— Сейчас завод выпускает около 1000 фильтров в сутки, в ближайшее время планируется запустить вторую смену, — добавил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.
Сейчас предприятие производит больше 60 видов продукции, необходимой в машиностроении. В том числе, речь идет о позициях, которые стали дефицитными из-за антироссийских санкций. Все товары сертифицированы и соответствуют стандартам качества.
Напомним, в январе после атаки БПЛА на территории предприятия был полностью уничтожен склад готовой продукции и материалов площадью 2 тысячи кв. метров.