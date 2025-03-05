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В Алуште простились с бойцом спецоперации, погибшим в Курской области

В зоне СВО погиб житель Алушты Прилепа Юрий.

Источник: Галина Огнева/Tg

В Алуште простились с участником специальной военной операции Юрием Прилепой. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.

Юрий Николаевич был патриотом своей страны и в августе 2024 года принял решение добровольно отправиться в зону спецоперации. В ходе боевых действий он погиб в ноябре того же года, защищая мирных жителей Курской области.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Скорблю вместе с вами. Вечная память Герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны», — написала Огнева в соцсетях.