Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 215 человек, танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два миномета, станция радиоэлектронной разведки, инженерная машина разграждения, а также шесть пунктов управления БПЛА.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 65 060 человек. Уничтожено 384 танка, 295 боевых машин пехоты, 255 бронетранспортеров, 2131 боевая бронированная машина, 2307 автомобилей, 510 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 52 единицы инженерной и другой техники, из них 20 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ
Подразделениями группировки войск «Север» провели наступательные действия. В районах Гончаровки, Горналь и других населенных пунктов нанесено поражение различным формированиям ВСУ. Отражены три контратаки противника, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гуево, Дмитрюков и других.