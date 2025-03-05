Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 5 марта 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 65 060 человек. Уничтожено 384 танка, 295 боевых машин пехоты, 255 бронетранспортеров, 2131 боевая бронированная машина, 2307 автомобилей, 510 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 52 единицы инженерной и другой техники, из них 20 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.