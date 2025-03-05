CNN: на Украине могут скоро закончиться запасы ракет для Patriot

«Запасы ракет Patriot у Киева могут закончиться в течение нескольких недель», — говорится в материале.
Утверждается, что истощение запасов этих ракет, возможно, станет для Киева главной проблемой, потому что системы нечем заменить.
Как отмечает телеканал, сейчас непонятно, сколько запасов осталось у ВСУ.
Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.