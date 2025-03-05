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CNN: на Украине могут скоро закончиться запасы ракет для Patriot

ОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Запасы ракет для ЗРК Patriot на Украине могут закончиться спустя несколько недель после приостановки США помощи Киеву, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Источник: РИА Новости / Игорь Зарембо

«Запасы ракет Patriot у Киева могут закончиться в течение нескольких недель», — говорится в материале.

Утверждается, что истощение запасов этих ракет, возможно, станет для Киева главной проблемой, потому что системы нечем заменить.

Как отмечает телеканал, сейчас непонятно, сколько запасов осталось у ВСУ.

Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.