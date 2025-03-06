Армия России 5 марта освободила населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики. Солдаты продолжают продвижение. Они близятся к Днепропетровской области Украины, пишет глава Комиссии ОП России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
Российские бойцы уже ведут бои в Вольном Поле. Село расположено неподалеку от Днепропетровщины. Там же находятся ключевые опорники Вооруженных сил Украины.
«А затем будет прорван и главный рубеж обороны ВСУ, что обернётся для противника катастрофой», — заключил Владимир Рогов.
Вместе тем продолжаются бои в районе Бурлацкого в ДНР. 5 марта бойцы армии РФ ликвидировали на этом направлении немецкий танк «Leopard», внутри которого находился украинский десант.