Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов: бойцы РФ вошли на окраины села Вольное Поле вблизи Днепропетровщины

Российские солдаты ведут бои вблизи Вольного Поля, где расположены опорники ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Армия России 5 марта освободила населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики. Солдаты продолжают продвижение. Они близятся к Днепропетровской области Украины, пишет глава Комиссии ОП России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Российские бойцы уже ведут бои в Вольном Поле. Село расположено неподалеку от Днепропетровщины. Там же находятся ключевые опорники Вооруженных сил Украины.

«А затем будет прорван и главный рубеж обороны ВСУ, что обернётся для противника катастрофой», — заключил Владимир Рогов.

Вместе тем продолжаются бои в районе Бурлацкого в ДНР. 5 марта бойцы армии РФ ликвидировали на этом направлении немецкий танк «Leopard», внутри которого находился украинский десант.