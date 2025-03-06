RT: Путин отложил массовый удар по энергетике Киева в зимний период 2023 года

«Когда рассматривался план нанесения массового удара российским высокоточным оружием по украинским объектам энергетической инфраструктуры, связанной с украинским ВПК, зимой 2023 года. Президент России Владимир Путин тогда принял решение повременить с реализацией этого плана, учитывая зимнее время года: эти удары повлекли бы за собой веерные отключения, что привело бы к страданиям среди мирного населения», — отметил источник.