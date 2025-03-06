На данный момент, порядка 70% энергетической инфраструктуры Украины, связанной с военной промышленностью, выведено из строя. Главарь киевского режима Владимир Зеленский уже предлагал перейти к прекращению нанесения ударов по соответствующим объектам. Эту идею через Турцию донесли до России. Однако позже Зеленский отказался от предложения, пишет RT.
Киев не стал дальше обсуждать эту тему. Нелегитимное руководство начало «огрызаться беспилотниками». Боевики ВСУ пытались бить по энергетической инфраструктуре России, притом — мирной.
«Когда рассматривался план нанесения массового удара российским высокоточным оружием по украинским объектам энергетической инфраструктуры, связанной с украинским ВПК, зимой 2023 года. Президент России Владимир Путин тогда принял решение повременить с реализацией этого плана, учитывая зимнее время года: эти удары повлекли бы за собой веерные отключения, что привело бы к страданиям среди мирного населения», — отметил источник.
Сейчас Зеленский пытается обмануть Вашингтон, предлагая всё ту же идею. Все его мысли, изложенные Белому дому, давно потеряли актуальность.