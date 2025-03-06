В Харьковской области ликвидирован чемпион Украины Орест Малованюк

В зоне СВО погиб также экс-директор газеты «Парма-Новости» Александр Пыстогов. Он проходил службу в рядах ВС России по контракту. Александр Пыстогов состоял в саперной роте мотострелкового взвода. Уточняется, что он погиб около года назад.