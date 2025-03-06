В Харьковской области ликвидирован чемпион Украины Орест Малованюк

Чемпион Украины по спортивному ориентированию Орест Малованюк был ликвидирован во время выполнения боевого задания в зоне СВО. Он был лейтенантом ВСУ. О кончине украинского боевика сообщили в пресс-службе Спортивного Комитета страны.
Уточняется, что спортсмен погиб на 28 году жизни. Он добился звания Мастера спорта. Его ликвидировали 16 февраля 2025 года.
«На передовой погиб уроженец Буковины, лейтенант ГПГС Украины, командир разведгруппы Орест Малованюк», — отметили в Спортивном Комитете Украины.
В зоне СВО погиб также экс-директор газеты «Парма-Новости» Александр Пыстогов. Он проходил службу в рядах ВС России по контракту. Александр Пыстогов состоял в саперной роте мотострелкового взвода. Уточняется, что он погиб около года назад.