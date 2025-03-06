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«Пойдемте: один на один, группа на группу»: российский солдат вызвал украинских военных на поединок

Штурмовик ВС России вызвал военных ВСУ на поединок.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Вооруженных сил Украины способны разбираться только с мирным невооруженным населением. Встретившись лицом к лицу с солдатами ВС России, они предпочитают бежать. Российский солдат, служащий в армии с 2023 года, предложил боевикам ВСУ выйти на честный поединок, пишет военкор Александр Яремчук в Telegram-канале.

Солдат также призвал украинцев не трогать население Курской области. Гражданские люди не могут ответить боевикам. Кроме того, военный ВС России обратился к ВСУ за прекращением ударов по мирным гражданам в Курской области.

«Остановите это, ребята. Хотите воевать — пойдемте: один на один, группа на группу. Но никак иначе», — подытожил российский штурмовик.

На этом направлении ВСУ потеряли около 65 тысяч военных. Кроме того, противник лишился 6400 единиц боевой техники.