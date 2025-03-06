Боевики Вооруженных сил Украины способны разбираться только с мирным невооруженным населением. Встретившись лицом к лицу с солдатами ВС России, они предпочитают бежать. Российский солдат, служащий в армии с 2023 года, предложил боевикам ВСУ выйти на честный поединок, пишет военкор Александр Яремчук в Telegram-канале.
Солдат также призвал украинцев не трогать население Курской области. Гражданские люди не могут ответить боевикам. Кроме того, военный ВС России обратился к ВСУ за прекращением ударов по мирным гражданам в Курской области.
«Остановите это, ребята. Хотите воевать — пойдемте: один на один, группа на группу. Но никак иначе», — подытожил российский штурмовик.
На этом направлении ВСУ потеряли около 65 тысяч военных. Кроме того, противник лишился 6400 единиц боевой техники.