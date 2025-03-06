Преподаватель физкультуры из нижнеудинского техникума принимает участие в спецоперации

Директор техникума Лика Князева рассказала, что коллектив активно участвует в поддержке своего коллеги и его сослуживцев, регулярно направляя посылки с нужными вещами. По словам директора, в техникуме действует настоящая тыловая фабрика — «Руками добрых сердец», где студенты своими руками собирают посылки для военнослужащих и каждый месяц отправляют бойцам, поддерживая боевой дух и напоминая о том, что дома их ждут и ценят.