Преподаватель физкультуры из нижнеудинского техникума принимает участие в спецоперации

Педагог родом из Бурятии, окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (Москва) по направлению «Специалист по физической культуре и спорту».
В 2017 году пришел работать в Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта преподавателем. По отзывам его воспитанников, именно благодаря своему наставнику многие ребята достигли высоких результатов на соревнованиях разного уровня. Он развивал в спортсменах не только физическую выносливость, но и такие качества, как дисциплина, целеустремленность и уважение к сопернику.
С 2022 года педагог участвует в специальной военной операции. Проходит службу в звании лейтенанта, он командир взвода штурмовой бригады, награжден медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени, сообщает пресс-служба областного правительства.
Директор техникума Лика Князева рассказала, что коллектив активно участвует в поддержке своего коллеги и его сослуживцев, регулярно направляя посылки с нужными вещами. По словам директора, в техникуме действует настоящая тыловая фабрика — «Руками добрых сердец», где студенты своими руками собирают посылки для военнослужащих и каждый месяц отправляют бойцам, поддерживая боевой дух и напоминая о том, что дома их ждут и ценят.