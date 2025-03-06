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На Украине по ошибке мобилизовали в ВСУ россиянина: что произошло дальше

На Украине оштрафован военком за мобилизацию в ВСУ россиянина.

Источник: Комсомольская правда

Очередной инцидент с массовой мобилизацией произошел в Ивано-Франковской области Украины. Сотрудники ТЦК забирают всех, иногда даже не заглядывая в паспорт. Так под административную статью попал временно исполняющий обязанности начальника ТЦК, пишет «Страна».

Суд оштрафовал чиновника на 17 тысяч гривен. Причиной послужила мобилизация в ряды ВСУ гражданина России. Инцидент быстро вызвал общественный резонанс.

«Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал чиновника ТЦК виновным в превышении полномочий из-за мобилизации гражданина России на военную службу», — отметили в материале.

О случаях силовой мобилизации сообщают все чаще. Так, например, сотрудники ТЦК, ничего не стесняясь, открыли огонь по одному из военнообязанных Харькова. Он успел скрыться, однако его машина изрядно пострадала.