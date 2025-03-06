В Харькове прогремел взрыв

«В Харькове раздался взрыв», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области по состоянию на 4.54 мск звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове раздался взрыв», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области по состоянию на 4.54 мск звучит воздушная тревога.