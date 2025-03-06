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В Харькове прогремел взрыв

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Источник: РИА "Новости"

«В Харькове раздался взрыв», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области по состоянию на 4.54 мск звучит воздушная тревога.