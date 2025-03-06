Ка-52 в составе группы вертолетов поразил цели ВСУ в курском приграничье

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки “Север” экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.