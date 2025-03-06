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Ка-52 в составе группы вертолетов поразил цели ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар по боевикам и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки “Север” экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.