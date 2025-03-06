В Пермском крае простятся сразу с двумя бойцами, погибшими на СВО

Речь идёт о 20-летнем Евгении Горелове и 55-летнем Станиславе Власюке. О том, где учились и работали оба жителя Кизела, а также о том, как и когда они отправились на спецоперацию, в сообщении властей Кизеловского муниципального округа не уточняется.