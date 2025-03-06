В Пермском крае простятся сразу с двумя бойцами, погибшими на СВО

Прощание сразу с двумя бойцами, погибшими при исполнении обязанностей военной службы на СВО, пройдёт в Кизеле Пермского края, рассказали в местной администрации.
Речь идёт о 20-летнем Евгении Горелове и 55-летнем Станиславе Власюке. О том, где учились и работали оба жителя Кизела, а также о том, как и когда они отправились на спецоперацию, в сообщении властей Кизеловского муниципального округа не уточняется.
«Администрация города выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вечная память, вечный покой», — говорится в сообщении местных властей.
Тех, кто хочет проводить Станислава и Евгения в последний путь, просят 7 марта подойти ко Дворцу Культуры Кизела на улице Советской, 36. Начало траурной церемонии запланировано на 11:00.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в зону СВО отправится экс-депутат Заксобрания Пермского края Вячеслав Вахрин. Летом 2024 года Басманный суд Москвы арестовал его по делу о получении особо крупной взятки. В тот момент он занимал пост заместителя губернатора Тюменской области. По информации URA.RU, Следком уже приостановил расследование по делу в связи с тем, что Вахрин выразил желание уехать в зону СВО.