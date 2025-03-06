Дмитрий Демешин встретился с Героем России из Комсомольска-на-Амуре

— Вы достойный мужчина. Пойму, если посчитаете необходимым остаться в армии, но Родине можно послужить на разных поприщах. Поэтому приглашаю вас принять участие в региональной обучающей программе «Герои Vостока». Какую бы дорогу вы не избрали — мы вас поддержим! — заверил Дмитрий Демешин.