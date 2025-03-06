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Дмитрий Демешин встретился с Героем России из Комсомольска-на-Амуре

В День защитника Отечества Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, среди 11 награжденных был и Марк Белопухов.

Источник: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично встретился с Героем Российской Федерации Марком Белопуховым. Напомним, в День защитника Отечества Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России. Среди 11 награжденных «Золотой Звездой» был и наш земляк, комсомольчанин Марк Белопухов, сообщает ИА AmurMedia.

Ефрейтор Белопухов был награжден орденом Мужества, знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени и медалью «За храбрость» II степени. Также военнослужащий имеет спортивное звание мастер спорта России по спортивной акробатике. Дмитрий Демешин отметил, что спорт укрепляет волю и стремление к победе.

— Нам нужны люди, которым мы доверяем. В первую очередь это те, которые доказали свою любовь к Родине реальными делами, — добавил губернатор.

Марк Сергеевич с мая 2023 года участвует в специальной военной операции в составе подразделений соединения специального назначения Восточного военного округа, в ходе которой был дважды ранен.

— Вы достойный мужчина. Пойму, если посчитаете необходимым остаться в армии, но Родине можно послужить на разных поприщах. Поэтому приглашаю вас принять участие в региональной обучающей программе «Герои Vостока». Какую бы дорогу вы не избрали — мы вас поддержим! — заверил Дмитрий Демешин.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, в завершение встречи глава региона поблагодарил военнослужащего за добросовестное выполнение воинского долга, а маму за воспитание Героя России.