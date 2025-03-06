Иркутский правозащитник Друзь, обвиняемый в вымогательстве, попросился на СВО

Иркутский председатель правозащитной общественной организации «За граждан» Владимир Друзь, являющийся фигурантом дела о коммерческом подкупе, попросился на СВО. В Кировском районном суде подтвердили, что в ходе судебного заседания Друзь сообщил, что обратился в военкомат с заявлением о заключении контракта для участия в спецоперации, пишет ИА IrkutskMedia.