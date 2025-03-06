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Иркутский правозащитник Друзь, обвиняемый в вымогательстве, попросился на СВО

Заседание по делу о коммерческом подкупе отложено до 21 марта.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутский председатель правозащитной общественной организации «За граждан» Владимир Друзь, являющийся фигурантом дела о коммерческом подкупе, попросился на СВО. В Кировском районном суде подтвердили, что в ходе судебного заседания Друзь сообщил, что обратился в военкомат с заявлением о заключении контракта для участия в спецоперации, пишет ИА IrkutskMedia.

Кроме того, Владимир Друзь прервал договор с платным адвокатам в связи с тем, что собирается отправиться на СВО. Следующее заседание по делу Владимира Друзя назначено на 21 марта.

Напомним, что 44-летний правозащитник, будучи руководителем местной правозащитной организации, вымогал деньги у бизнесмена и застройщика Иркутска за неосуществление проверок со стороны его правозащитной организации и не обращение в контрольно-надзорные органы по фиктивным недостаткам.