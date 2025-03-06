Военкор рассказал об обстановке в Курской области

Отмечается, что российские войска продолжают пробиваться с боями к населенному пункту Малая Локня, но Вооруженные силы Украины, которые оккупировали приграничные села, оказывают серьезное сопротивление.
При этом военкор отметил, что инициатива по-прежнему остается за российскими военными.
Согласно публикации, в настоящий момент активные бои проходят близ населенных пунктов Лебедевка, Махновка, Свердликово, Черкасское Поречное, Викторовка и Малая Локня.
С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений в зоне СВО. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.