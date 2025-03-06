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На СВО погиб водитель пожарной части из Пермского края Андрей Нилогов

Он работал в пожарной охране с 2014 года.

Источник: Reuters

Водитель пожарной части из Пермского края Андрей Нилогов погиб на специальной военной операции, сообщает администрация Большесосновского округа.

О гибели мужчины муниципалитет сообщил днём 5 марта. Позже публикацию в память о бойце опубликовало сообщество 21 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС Прикамья. По словам коллег, водитель пожарного автомобиля Андрей Нилогов устроился в ведомство в 2014 году. Точная дата гибели мужчины не уточняется.

«Профессионализм, добросовестность и преданность делу снискали ему заслуженное уважение среди коллег. Светлая память о нём, как о замечательном человеке и гражданине, прекрасном товарище, будет жить в сердцах пожарных и всех тех, кто его знал», — рассказали коллеги погибшего бойца.

По данным администрации округа, прощание с мужчиной было назначено на 12 часов утра 6 марта. Церемонию провели в Доме культуры села Юрково.