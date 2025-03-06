На СВО погиб водитель пожарной части из Пермского края Андрей Нилогов

«Профессионализм, добросовестность и преданность делу снискали ему заслуженное уважение среди коллег. Светлая память о нём, как о замечательном человеке и гражданине, прекрасном товарище, будет жить в сердцах пожарных и всех тех, кто его знал», — рассказали коллеги погибшего бойца.