На СВО погиб водитель пожарной части из Пермского края Андрей Нилогов

Водитель пожарной части из Пермского края Андрей Нилогов погиб на специальной военной операции, сообщает администрация Большесосновского округа.
О гибели мужчины муниципалитет сообщил днём 5 марта. Позже публикацию в память о бойце опубликовало сообщество 21 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС Прикамья. По словам коллег, водитель пожарного автомобиля Андрей Нилогов устроился в ведомство в 2014 году. Точная дата гибели мужчины не уточняется.
«Профессионализм, добросовестность и преданность делу снискали ему заслуженное уважение среди коллег. Светлая память о нём, как о замечательном человеке и гражданине, прекрасном товарище, будет жить в сердцах пожарных и всех тех, кто его знал», — рассказали коллеги погибшего бойца.
По данным администрации округа, прощание с мужчиной было назначено на 12 часов утра 6 марта. Церемонию провели в Доме культуры села Юрково.