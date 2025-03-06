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Участников СВО предложили включить в Молодежную палату Екатеринбурга

Гордума Екатеринбурга уменьшит количество членов Молодежной палаты.

Источник: Комсомольская правда

Городская дума Екатеринбурга решила сократить количество членов городской Молодежной палаты. Проект внесен депутатом от ЛДПР Ксенией Лещенко.

По обновленной системе в Молодежную палату войдут 35 человек вместо 50, а состав будет формироваться на 3 года. Теперь каждый квартал обновленной Молодежной палате необходимо отчитываться перед депутатами о проделанной работе.

Кроме того, депутат предложила не исключать из Молодежной палаты тех, кто был призван на службу, и отдавать приоритет при наборе в палату участникам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы.

— Члены Молодежной палаты могут участвовать и выступать на заседаниях комиссий городской Думы. Это важно, потому что они отражают мнение городской молодежи, — отметил председатель комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике Владислав Овчинников.

Депутаты на заседании комиссии поддержали изменения и вынесли вопрос на заседание городской Думы.