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ВСУ потеряли до 25 военных в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рассоховатое, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.