ВСУ потеряли до 25 военных в зоне действий «Севера»

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рассоховатое, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.