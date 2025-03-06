«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рассоховатое, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.
ВСУ потеряли до 25 военных в зоне действий «Севера»
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ.