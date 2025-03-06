Силы ПВО РФ за сутки сбили четыре авиабомбы JDAM производства США

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 американские управляемые авиационные бомбы JDAM, 3 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и “Ураган”, а также 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.