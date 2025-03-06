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Силы ПВО РФ за сутки сбили четыре авиабомбы JDAM производства США

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 4 американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 67 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: French Armed Forces

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 американские управляемые авиационные бомбы JDAM, 3 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и “Ураган”, а также 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.