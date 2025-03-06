«Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 американские управляемые авиационные бомбы JDAM, 3 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и “Ураган”, а также 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Силы ПВО РФ за сутки сбили четыре авиабомбы JDAM производства США
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 4 американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 67 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.