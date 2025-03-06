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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Группировка войск «Восток» продвинулась в глубину обороны противника, поразила формирования бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 155 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка, Отрадное, Веселое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства», — говорится в сообщении.