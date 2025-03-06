ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и отряду иностранных наемников в районах населенных пунктов Кривой Рог Днепропетровской области, Работино, Пятихатки, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих и шесть автомобилей», — говорится в сообщении российского военного ведомства.