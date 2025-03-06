Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Центра»

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево Донецкой Народной Республики.
«Противник потерял более 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — говорится в сообщении ведомства.