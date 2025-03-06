Над Черным морем и территорией Крыма уничтожили два БПЛА

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале минобороны РФ.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили дроны в период с 11:30 до 11:40. Сообщения о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступало.
Днем в четверг, 6 марта, два беспилотника уничтожили над территорией Крыма и Черным море.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале минобороны РФ.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили дроны в период с 11:30 до 11:40. Сообщения о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступало.