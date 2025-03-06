Житель Воронежской области спасся от упавшего БПЛА, глядя телевизор в гараже

Об этом сообщил и глава региона Александр Гусев.
Сбитый беспилотник сильно разрушил крышу строения. Но внутренние помещения дома не пострадали, в здании во время взрыва даже свет не погас. Хозяин домовладения рассказал, что спасся потому, что ушел в гараж смотреть программу Соловьева. Услышал взрыв через несколько минут после того, как покинул жилое помещение.
По информации телеграм-канала Baza, селянин рассказал: «Было около двух часов ночи, я не мог уснуть, пошел в гараж, стал конструировать, включил передачу Соловьева, и тут как рвануло…».
Пожара на месте происшествия не произошло. Супруга мужчины также не пострадала.
Ночью 6 марта на место происшествия приехали сотрудники оперативных служб. Семью какое-то время в дом не пускали — помещения проверяли взрывотехники.
Исходя их оперативной ситуации, режим опасности атаки в Воронежской области этой ночью не вводили. На территории России минувшей ночью был сбит единственный беспилотник — в Воронежской области.