Житель Воронежской области спасся от упавшего БПЛА, глядя телевизор в гараже

Сбитый беспилотник сильно разрушил крышу строения. Но внутренние помещения дома не пострадали, в здании во время взрыва даже свет не погас. Хозяин домовладения рассказал, что спасся потому, что ушел в гараж смотреть программу Соловьева. Услышал взрыв через несколько минут после того, как покинул жилое помещение.